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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:15 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:15

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı

BEKİR COŞKUN
Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayarak, "Pozitif hukukun ayrılmaz bir parçası olan savunma hakkı ve ihtiyacı ile bu ihtiyaçtan doğan avukatlık mesleği, hak ve özgürlüklerin sağlanmasında katkı sağlayan hukuk devleti ve adil yargılamanın vazgeçilmez unsurudur" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Bu bağlamda, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, meslek etik kurallarına bağlı başta Mersin Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatların '5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

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Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
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