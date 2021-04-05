Darbe imalı skandal bildiriye tepkiler sürüyor!

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü bildiriye tepki gösterirken ile İşadamı Abdulkadir Turgut ise skandal bildiriye tepki amacıyla 104 Amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Askerliğin gereğini yerine getiremeyen 104 çapulcunun darbe imalı bildirisini kabul etmediklerini belirten Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü şunları kaydetti. ''Emekli Amiral Ergün Mengi'nin başını çektiği 104 emekli Amiralin gece yarısı Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Devletimize yönelik hatsız ifadeler içeren küstahça bildirimden dolayı kınıyoruz. Bu sırdan bir bildiri değildir, bir E muhtıradır açık bir darbe çağrısıdır dolayısıyla 81 milyon vatandaşın iradesini yok saymaktır, bu oyunun başını çektiği ABD'nin ve orada yaşayan FETÖ lideri Gülen'in kandildeki dağ farelerinin bildiriyi kanamayan meclisteki siyasilerin beraberliğidir, Şehit ve Gazi aileleri ve dernek olarak kabul etmiyor bildiriyi yayınlayanların hakkında gerekenin yapılmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.

İŞ İNSAN'INDAN BİLDİRİYE SUÇ DURURUSU

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu mahalle muhtarı ve iş insanı Abdulkadir Turgut, hafta sonu 103 amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından maddi ve manevi olarak zarar gördükleri iddiasıyla Siverek Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Başvuru dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Abdulkadir Turgut, hafta sonu yayınlanan bildirinin şokuyla uyandıklarını söyledi.

Yayınlanan bildirinin kendilerini maddi ve manevi olarak etkilediğini dile getiren Turgut, "Siverek adliyesine gelerek darbeci zihniyet hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben bu suç duyurusunu bireysel olarak yapıyorum. Maddi olarak da uğradığımız zararların hesaplarının sorulmasını istiyorum." dedi.

Başvuru dilekçesinde bildirinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak amacıyla yapıldığını söyleyen Turgut, "Kendileri darbeci olup Cumhuriyetimizi itibarsızlaştırmak maddi, ekonomik ve döviz kurlarını yükseltmek amacıyla yapılan bu bildiri olup kendilerinden şikayetçiyim. Ben maden sektöründe olup işletmemizde 17 personel çalışmaktadır. Fabrikamızda kesim malzemeleri yurt dışından gelmektedir. Dolar kuru üzerinden geldiği için çok büyük zararlara uğramaktayız ve bu darbeci zihniyete dış mihrakları ve piyonlarından şikayetçiyiz. Devletimizin bu bildiriyi yayınlayanlardan hesap sormasını talep ediyoruz. Biz halk olarak bu milletin vergileriyle maaşını ve lüks hayat sürdüren bu millete ihanet içinde olan darbeci zihniyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Baş Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün darbeci başı göstererek ve kendilerine kalkan olarak kullanan bu zihniyettir. Oysa Mustafa Kemal Atatürk 80 milyonun atası ve lideridir. Birkaç tane dışarıdan emir alan Türkiye Cumhuriyeti'ni maddi, manevi, ekonomik ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Kendilerinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.