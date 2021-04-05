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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan tarihi!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:14 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:15

, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet 2021 takvimi ile !

Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan tarihi!

Nisan ayına gelmemizle birlikte müminlerin sıklıkla araştırdığı konu arasında bulunuyor. Son olarak Berat Kandilini idrak eden Müslümanlar on bir ayın sultanı ile ilgili olarak , ayın kaçında, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara yanıt arıyor. tarafından dini günler takviminde tüm bu soruların yanıtları bulunurken İslam alemi için mübarek Ramazan ayı için ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve ilk orucun hangi gün tutulacağı merak ediliyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı ile ilk orucun tutulacağı tarih merak ediliyor. Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getireceği bu mübarek ayla ilgili olarak Ramazan ne zaman, ayın kaçında, ilk oruç ne zaman tutulacak sorularına yanıt arıyor. Üç ayları uğurladığımız faziletlerle dolu bir ay olan Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. 2021'd2 İlk orucun ne zaman tutulacağı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken Ramazan ayı Nisan ayında başladığı biliniyor.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bu yıl Nisan ayı içinde idrak edilmeye başlanacak olan Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet takvimi ile yanıt buldu.

Ramazan 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecek. Orucun son günü ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan tarihi!
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