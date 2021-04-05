Duyulmamış Erkek İsimleri 2021 - Duyulmamış Erkek İsimler ve Anlamları

Dünyanın en güzel duygularından birisi de şüphesiz anne ve baba olma sevincini yaşamaktadır. Anne ve baba olacağını öğrenen bireylerin ilk önceliği ise evladına hayatı boyunca taşıyacağı güzel bir isim bulmak olur. Duyulmamış isimler de bu noktada sıkça tercih edilmektedir. Sıkça karşılaştığımız isimlerin aksine daha önce az duyulmuş isimler birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Duyulmamış erkek isimleri listesi ile erkek bebeğiniz için isim aramaya başlayabilirsiniz. 2021 Duyulmamış erkek bebek isimleri ve anlamları bu başlık altında yer alıyor.

DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ

Anne ve baba olacağını öğrenen bireylerin en çok araştırdığı konulardan birisi de erkek isimleri oluyor. Yakın çevresinden isim önerileri alanlar aynı zamanda internet üzerinde yer alan birçok seçeneğe göz atmadan karar vermiyor. Bu seçenekler arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de duyulmamış erkek isimleri…

Erkek evladının hayata gözlerini açması için gün sayan bireyler isim konusunda ise daha farklı seçenekler üzerinde de durabiliyor. Sıkça duyulmayan, daha farklı ve az duyulmuş isimlerden birisini tercih etmek isteyenler bu başlık altından duyulmamış erkek isimler listesine göz atabilir.

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YENİ DOĞAN BEBEĞE İSİM VERME İŞLEMLERİ

Yeni doğan bir bebeğe resmi olarak nüfusa kayıt etme ve isim verme işlemi nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Doğum yaptığınız hastane sizin adınıza nüfus müdürlüklerine rapor oluşturur. Herhangi bir belgeye gerek kalmadan nüfus müdürlüklerine giderek isim verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Akgün:Neşeli, sevinçli bir gün geçirmek

Aktan: Gecenin aydınlık olması

Aldemir: Demirin dövülmesiyle kırmızı hale gelmesi anlamına gelmektektedir.

Alim: Bilgili, birçok şeyi bilen insan anlamındadır.

Alişan: Şanlı, yüksek mertebede olan kişi

Alkın: Sevdalı , aşık olan kişi anlamına gelir.

Alpar: Yiğit, secur olan kişi

Alphan: Güçlü olan kişi anlamına gelir.

Alpagu: Düşmanın arasına tek başına dalan yiğit ve korkusuz savaşcı.

Alptekin: Güvenilir, soylu kişi anlamında gelmektedir.

Altan: Güneşin doğarken aldığı kırmızı renk anlamına gelmektedir.

Altay: Ormanın bulunduğu en yüksek nokta anlamındadır.

Altuğ: Kırmızı, değerli taşlarla süslü nesne anlamına gelmektedir.

Andaç: Hediye, armağan anlamına gelen Andaç, pek duyulmamış erkek isimlerindendir.

Aktan: Gecenin aydın tarafına verilen ad

Alsan: Ün, san ve tanınan kişi anlamına gelir.

Alkın: Sevginin, aşkın insanı, aşık olan kişi demektir.

Alpar: Yiğit kişi

Andaç: Armağan, hediye.

Barın: Sahip olduğu tüm gücü bir noktada kullanan kişi.

Keşfedilmemiş erkek bebek isimleri

Barlas: Kurtarıcı, kahraman demektir.

Barçın: İpek kumaşın en güzel, en süslü halidir.

Bergin: Güçlü ve kuvvetli kişi.

Canel: Yardıma koşan, herkese el uzatan kişi.

Cankat: İçten, sıcak ve sevimli

Denktaş: Yaşları aynı olan kişi.

Derin: Taban ve yüzeyin arasında yer alan uzun mesafe

Doruk: Doyma noktası ya da en yüksek tepe

Eldem: Hareketlerinde samimiyet olan sevimli ve cana yakın kişi

Ener: Kahraman olan kişi

Esmen: Yel gibi esip geçen, korku salan kimse

Ferruh: Yüzü aydınlık saçan, nur yüzlü olan kişi

Baler: Bal kadar tatlı ve yiğit.

Balı: Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.

Barın: Moğol döneminde Orta Asya'daki büyük Türk boylarından birinin adı

Duyulmamış, ilginç erkek isimleri

Celasun: Gürbüz, yiğit ve bahadır

Çamer: Çam ağacı gibi güzel ve yiğit

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan

Dengiz: Deniz

Edgü: İyi

Ecer: Güzel, yeni acar

Enç: Güvenilir kimse

Gani: Çokluk anlamına gelmektedir.

Gediz: Az su birikintisi anlamını taşır.

Gençay: Yeni doğan Ay anlamına gelmektedir.

Haliç: Denizde karaya doğru girintilenmiş deniz

Harun: İnatçı veya huysuz kimse

Hisar: Yüksek kuleli kale

Ilgar: Akın

İlbay: İlin ya da oba yöneticisi

İltan : Ülkenin ışığı anlamını taşır.

İltekin: Ülkenin şehzadesi anlamına gelir.

Kaner: Kanlı yiğit

Karan: Karanlık

Karaer : Yağız, yiğit

Lâçin: Korkmayan, korkusuz ve cesur bir kişi anlamına gelir.

Ladin: Çam ailesinden bir ağacın adıdır.

Ledün: Tanrının gizi anlamına gelmektedir.

Nadi: Bağıran, haykıran

Nafiz: İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen

Nesim: Hoşa giden hafif rüzgar

Odkan: Ateş, kan.

Okbay: Ok gibi doğru bir kimse.

Okgüç : Ok gibi doğru ve kuvvetli.

Refet: Aydınlık gece

Seza: Uygun olan

Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış müzik yapıtı

Sungun: Bağışlayan, affeden anlamına gelmektedir.

Süavi: Yardımsever insan anlamına gelmektedir.

Süha: Büyükayı yıldız kümesinde bulunan en küçük yıldız verilen isimdir.

Şirzat: Aslanın gücü kadar, kuvvetli olan kimse

Toygun: Genç çağdaki erkek anlamına gelmektedir.