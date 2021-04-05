Düzce’nin doğal taşları showroom’da sergilenecek

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, bir yılda kapasitesini artırarak sadece Düzce'de değil bölgede yükselen yıldız haline geldi. Düzce'nin doğaltaş, beton ve bordür üretimleri için kurulan ancak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün göreve gelmesinin ardından vizyon değişikliğine giden BELTAŞ, üretimini dış ticarete de açtı.

İŞ HACMİNİ ARTTIRDI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5 yıldır kapalı olan mermer bölümünün tekrardan açıldığını ifade ederek Batı Karadeniz Bölgesinde bu çapta bir fabrika yok. Nakliye, fiyat ve çeşitlilik bakımından bölgeye büyük avantaj sağlıyoruz. Böyle olunca da şirket iş hacmini arttırdı. 2019 yılında 5 bin 392 metreküp olan beton üretimini 2020 yılında 81 bin 267 metreküpe çıkardık. 2019 yılında 153 metrekare olan doğaltaş üretimini ise sadece 4 ayda 7 bin metrekareye çıkardık " dedi.

ÇEVRECİ ŞANTİYE OLACAĞIZ

Düzce Belediyesi BELTAŞ şantiyesinin çevreci şantiyelere namzet olduğunu bunun için de gereken bütün şartları yerine getireceklerini vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Özlü, " BELTAŞ şantiyemizin örnek ve öncü bir şantiye olmasını istiyoruz. 100 dönümlük alanda kurulu olan şantiye ve idari binasının etrafı ne kadar ağaç gerekiyorsa o kadar ağaçla donatılacak. İş Güvenliği açısından revirimizi kuruldu. Öngörülen ne varsa yaparak örnek bir şantiye haline gelecek" ifadelerinde bulundu.

SHOWROOM HAZİRANDA HİZMETE GİRİYOR

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ'ın ürettiği ürünleri halka sergilemek ve cazibeyi arttırmak için satış ofisi ve showroom yapmak için inşaatın mayıs ayı sonunda tamamlanacağını kaydeden Başkan Özlü, " D-100 karayolu üzerinde 120 metrekare bina ve 120 metrekare de camdan showroom yapıyoruz. Herkesin ürettiğimiz taşları görmesini istiyoruz. Doğaltaşların ve mermerlerin uygulama metotlarını ve döşeme şekillerini göstereceğiz. Böylece satış kapasitesini de artırmış olacağız" şeklinde konuştu.