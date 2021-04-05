Erdemir, Kdz Ereğli’de 56 yıldır bölgenin can damarı olmayı sürdürüyor

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ. (ERDEMİR) Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden olan Karadeniz Ereğli'de 56 yıldır bölgenin can damarı olmayı sürdürüyor. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 400 kişiye istihdam olanağı sunan Erdemir, ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştireceği yeni işe alımlarla 2021 yılında da bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Erdemir'in yeni işe alımlar için 16 Nisan tarihine kadar sürecek olan başvuru sürecinde aday sayısı 6 bini geçti. Belirlenen kriterlere uyan kişiler iki sınav ve mülakat komitesi ile yapılacak görüşmelere katılacak, ardından başarı sağlayan adaylar arasından, Erdemir ihtiyacı doğrultusunda işe alım gerçekleştirecek.

Erdemir, hali hazırda çeşitli işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere işe alım prosedürlerine devam ediyor. İhtiyaç doğrultusunda, meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının metalürji, makine, metal, elektrik, elektronik, endüstriyel otomasyon, döküm, metalürji, kontrol ve otomasyon bölümlerinden mezun, 18-25 yaşları arasında, tercihen askerliğini yapmış, genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar arasından farklı birim yetkilileri tarafından kurulan mülakat komitesi ile işe alım süreci devam edecek. Başvuruların 16 Nisan tarihine kadar devam edeceği süreçte, şu ana kadar başvuru sayısı 6 bini geçti. Kriterlere uygun kişiler için ilk aşama sınavları 5 Nisan itibariyle başladı.

EREĞLİ HALKININ YANINDA

OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, pandemiyle birlikte yaşanan zor koşullarda dahi istihdam yaratmaya; tarihsel bir bağlılık duyduğu Ereğli'ye katkı sunmaya devam ediyor. Erdemir, bugün 170 binin üzerinde nüfusu olan Ereğli'de, çalışanları, onların eş ve çocukları ile birlikte yaklaşık 30 bin kişilik büyük bir aile olarak güçlü büyümesini sürdürüyor. 1965'te faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Ereğli'nin modern bir sanayi kenti olma yolculuğuna yön veriyor.

ÇALIŞANLARIN İHTİYAÇLARINA ÖNEM VERİYOR

Erdemir, OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinde yürütülen insan kaynakları stratejisinin bir parçası olarak; bilgi üreten, çözüm odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamalar hayata geçiriyor. Çalışanlarının ve ailelerinin sosyal gereksinimlerine büyük önem veren Erdemir, lojmanlar, misafirhane, yemekhaneler, restoranlar, kültür merkezi, açık ve kapalı spor tesisleri ve kreş gibi sosyal tesisleriyle çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap veriyor.