Eşiyle tartışıp kayboldu camide uyurken bulundu

4 Nisan Pazar günü, sabah saatlerinde başlayıp hava kararıncaya kadar devam eden ve AFAD tarafından destek verilen arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmayınca, jandarma ekipleri yaşlı adamın son görüldüğü bölgeden Alaşehir ilçesine gidebilme ihtimaline karşı, Alaşehir ilçesinde kamera incelemesine başladı.