Estetisyene ‘taksirle yaralama’ cezası

Konya'da, lazer epilasyon yaptığı hemşirenin genital bölgesinde 2. derece yanık oluşmasına neden olan estetisyen, "Taksirle yaralama" suçundan açılan davada, bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Konya'da 23 yaşındaki hemşire E.G., gittiği bir güzellik merkezinde, lazer tedavisi sırasında genital bölgesinde oluşan kalıcı yanık izleri nedeniyle hem güzellik merkezi, hem de estetisyen Z.E.'den şikâyetçi oldu. E.G. dilekçesinde, "Aşırı acı hissettiğimi söyledim. Normal olduğunu söyledi. Hastaneye gittiğimde genital bölgemde 2. derece yanık tespit edildi" dedi. Soruşturmada, güzellik merkezi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 26 yaşındaki Z.E. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Z.E.'yi suçlu bulan mahkeme, bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.