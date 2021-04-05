Etekli hırsızlık kamerada

Konya'da kadın kıyafeti giyerek girdikleri iş yerinden 25 bin lira değerinde malzeme çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, iki gece önce merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Asansör malzemeleri ve tamiratı üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne gelen etekli 3 hırsız, görüntülenmemek için önce iş yerinin sonra da civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını kırdı. Daha sonda etekleri çıkartarak kapısını zorlayarak içeri girdikleri iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde bilgisayar ve değişik malzemeler çalan kar maskeli şüpheliler kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.