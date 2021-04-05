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Giriş Tarihi: 6.4.2021 02:59

’te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

’te iki katlı ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, 01.45 sıralarında Fatih Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



YAKLAŞIK 20 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaparken bina kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Fatih’te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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