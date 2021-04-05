Fatih’te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Yangın, 01.45 sıralarında Fatih Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaparken bina kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.