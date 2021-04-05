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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:52

FETÖ üyesi eski hakime 6 yıl 3 ay hapis

ERDOĞAN ÖZTÜRK
FETÖ üyesi eski hakime 6 yıl 3 ay hapis

’da çFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak ve bylock kullandığı iddiası ile yargılanan eski Antalya hakimi A.B.D., 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Antalya'da çFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak ve bylock kullandığı iddiası ile yargılanan eski Antalya hakimi A.B.D., 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık A.B.D. ve avukatı katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKUM OLDU

Mahkeme bylock kullanıcısı da olan A.B.D., hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın istinaf mahkemesine taşınacağı belirtildi. Sanık A.B.D.'nin 21 Temmuz 2016-24 Haziran 2020 tarihleri arasında tutuklu kaldığı ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi..

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FETÖ üyesi eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
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