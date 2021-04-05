Gazi kadın polis 24 yıldır görevinin başında

Tunceli'degörev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın saldırısında 21 yaşında yaralanarak gazi olan 43 yaşındaki polis memuru Serap Keleş, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğünün idari işler biriminde görevli polis memuru Keleş, liseden sonra hangi mesleği seçeceği konusunda kafasında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi. Keleş, ailesinin olumlu karşılamamasına rağmen polis olmaya karar verdiğini dile getirerek, "Görev yaptığım yıllarda da bunu kendime defalarca söyledim iyi ki polis olmuşum" dedi. Polislik sınavını kazandıktan sonra ailesinin bilgisi olduğunu anlatan Keleş, göreve 1998 yılında Antalya'da başladığını, şu ana kadar 9 ilde görev yaptığını, son 5 yıldır da Karamürsel'de mesleğini sürdürdüğünü, eşinin de polis olduğunu ifade etti. AA