Hassa Lav tüpü mağarasında inceleme

Hatay'da bulunan Türkiye'nin ilk lav tüpü mağaraları, nesli tükenme tehdidi altında olan çok sayıda hayvana ev sahipliği yaparak yaşamlarını serdirmelerine ve popülasyonlarının artmasına olanak sağlıyor.

4 TÜRÜN NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2015'te keşfedilen Türkiye'nin Ulusal Mağara Envanteri'ne giren ilk volkanik kökenli mağaraları, nesilleri tehdit alında olan çizgili sırtlan, saz kedisi, çeşitli yarasa türleri, kayalık gerbili, oklu kirpi, uzun kulaklı çöl kirpisi ve 'gazella gazella' türü Hatay dağ ceylanlarına da yuva oldu. Genel itibarıyla Hatay'da Türkiye'de yayılış gösteren 41 yarasa türünden 17'sì yaşadığı, bunların 4 türünün de nesli tehdit altında bulunduğu tespit edilmişti.

ÇALIŞMA VE İNCELEMELER YENİDEN BAŞLADI

Türkiye'nin ilk lav tüpü mağarası "Hassa Lav Tüpü" mağaraları yaşam alanı olarak kullanan canlı türlerini üç yıl önce de araştıran Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nursel Aşan Baydemir geçtiğimiz günlerde çalışma ve incelemelerine yeniden başladı. Aynı zamanda Hatay Tabiatı Koruma Derneği Bilim Kurulu Danışmanlığı da yapan Prof. Dr. Nursel Aşan Baydemir'in Hassa Lav Tüpü mağarasındaki inceleme ve araştırmalarına Dernek Başkanı Abdullah Öğünç de katılarak, destek verdi.

BİLGİLER TOPLUYORUZ

Yerin altının labirent gibi olduğunu, belirten Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, TAKODER Bilim Kurulundan Danışman hocalarından Prof. Dr. Nursel Aşan Baydemir ile Hassa lav tüpü mağarasında çalışma yaptıklarını buradaki, biyoçeşitlilik ile ilgili veriler topladıklarını söyledi.

Öğünç, yaklaşık 200 bin dönümü kaplayan Hassa'daki "leçelik alanın" son derece ilginç, nadir jeolojik oluşumlara ev sahipliği yaptığını, bölgede Mağaraların içinde çok sayıda canlı türünü barındığını ifade etti.