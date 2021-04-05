Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay İl Jandarma komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile ilgili yaptığı faaliyetler neticesinde Hassa'nın Sapanözü Mahallesi'nde ikamet eden M.G. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgiye ulaştı. Hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi Öğle isimli narkotik köpeği ile birlikte söz konusu evde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında Stalker-M906 marka tabanca, tabancaya ait 40 adet fişek, 4 parça halinde 590 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar maddesi ile 51 adet extacy, 12 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 36 parça tarihi eser obje ve evin bahçesinde 1 adet Arora ve 1 adet Yamaha marka olmak üzere toplam 2 adet kaçak motosiklet bulundu.

Olayla ilgili ele geçirilen malzemelere el konulurken ev sahibi M.G. gözaltına alındı.