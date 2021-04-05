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Giriş Tarihi: 5.4.2021 19:32 Son Güncelleme: 5.4.2021 19:33

İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

İHA
İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

'da boşandığı eşi tarafından vurularak öldürüldüğü ileri sürülen şahsın ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Darbettiği eski eşinin tüfekle intiharını önlemek isteyen şahsın, eşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Ali D. (49) boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi A.P.'ye (51) aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulundu ve kadını darbetti.

İNTİHARI ÖNLERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaşanan olayın ardından kadın, eline evdeki tüfeği alarak intihar etmek istedi. Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.'nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfek kazara ateş aldı ve şahıs sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybetti.

KADIN TUTUKLANDI

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş
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