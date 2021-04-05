İntihara kalkışan eski eşini önlemeye çalışırken hayatını kaybetmiş

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Ali D. (49) boşandığı ancak aynı evde birlikte yaşadığı eski eşi A.P.'ye (51) aldığı alkolün etkisiyle hakarette bulundu ve kadını darbetti.

İNTİHARI ÖNLERKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaşanan olayın ardından kadın, eline evdeki tüfeği alarak intihar etmek istedi. Eski eşine mani olmak isteyen Ali D., A.P.'nin elindeki silahı almaya çalışırken tüfek kazara ateş aldı ve şahıs sağ koltuk altından vurularak hayatını kaybetti.

KADIN TUTUKLANDI

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.