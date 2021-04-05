İntihara teşebbüsü canlı yayınlayan şahsın sözleri ise pes dedirtti

Antalya'nın Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem Altun, falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak 40 metre yüksekliğindeki uçuruma gelen Muharrem Altun'u gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de botla denizde bekledi.

POLİS YEMEK SÖYLEDİ

Polisi eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem Altun. uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak intihardan vazgeçmedi. Bu bıu sırada intiharcı karnının aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan döner sipariş verdi.

EŞİ İKNA ETTİ

İntiharda kararlı olduğunu söyleyen Muharrem Altun'un olay yerine eşi ve çocukları getirildi. Polis ekipleri çocukları falezler kısmına yanaştırmazken, eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek koştu. Kocasına, "Yapma ne olur 2 çocuğumuz var" deyince eşini ikna etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çabaların ardından Muharrem Altun polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

CANLI YAYIN YAPTI

Falezlerdeki intihar girişimi çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen bir kişinin yaptıkları ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle anbean paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp "Ben canlı yayındayım şuan. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor." dedi.

Olayı gören polis şahsı uzaklaştırdı.