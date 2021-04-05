Kadınlar Haliliye belediyesi ile daha güçlü

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlara meslek öğretmeye ve destek olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi 'Güçlü Kadın, Güçlü Toplum' sloganıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Ertuğrulgazi Kadın Destek Merkezinde açılan el sanatları ve dikiş-nakış kurslarıyla kadınlar meslek öğrenirken aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Açılan kurslardan dolayı son derece memnun olduklarını belirten kursiyerler, "Burada hocalarımız eşliğinde el sanatları ve dikiş- nakış kurslarına katılıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de dışarıda ücretli yapacağımız işleri kendimiz yapıyoruz. Böylelikle ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" dediler. Kursların hafta içi her gün saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların ayrıntılı bilgi için 4442263 numaralı İletişim Merkezini arayabilecekleri ifade edildi.