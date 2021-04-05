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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:26 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:02

'ta korkunç : Sıkıştığı yerden çıkamadı!

DHA
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Sıkıştığı yerden çıkamadı!

: Pazarcık’ta kelimenin tam anlamıyla korkunç bir yaşandı. İki TIR'ın çarpışması sonucu sürücülerden Halil Gül (47) sıkıştığı yerde hayata gözlerini kapadı. Diğer aracın şoförü ise yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları ve olay yeri fotoğrafları…

Son dakika haberi: Korkunç Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Gül yönetimindeki 46 BP 495 BB 17 plakalı TIR, önünde ilerleyen T.T'nin (40) kullandığı 14 FM 028 plakalı TIR'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücülerden Halil Gül'ün öldüğü belirlenirken, hafif yaralı diğer sürücü T.T., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Gül'ün cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Sıkıştığı yerden çıkamadı!
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