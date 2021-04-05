Kıyafetten kahve lekesi nasıl çıkar? Bekleyen kahve lekesini halıdan ve kıyafetten çıkarma yolları

Kahve lekesi inatçı leke türlerinden biridir. İçerisindeki bileşenler koyu renkli leke bırakabilmektedir. Öncelikle kahve lekesi bulaşmış yüzey türü önemlidir. Yani bir elbiseye mi döküldü, duvara mı, eşyanın üzerine mi gibi dökülen yüzey temizleme açısından önemlidir. Kahve lekesi çıkarma yöntemlerini araştırmadan önce dökülen yüzeyi de araştırmalıyız. Duvardaki kahve lekesi nasıl çıkar gibi. İşte bazı yöntemler…

KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kahve ve çay en çok tüketilen içecek türlerindendir. O yüzden kahve ve çayın halıya, koltuğa, duvara, elbiseye dökülme olasılığı daha yüksektir. Beklemediğimiz bir anda dökülme ile karışılacağımız için bu durumlar karşısında önceden araştırma yaparak tedbirli olmalıyız. Sabah işe giderken gömleğinize bir fincan sıcak kahve döküldüğünü düşünürseniz sinir olmak için yeterli sebep olur. Leke çıkarma konusunda size durumlara göre bilgiler vereceğiz. Özellikle kahve lekesi ne ile çıkar sorusu merak ediliyor. İşte kahve lekesi çıkarma yöntemleri:

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KOLTUKTAN KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Lekenin üzerine temiz ve kuru bir bez koyun.

Fazla sıvıyı çekin.

Lekenin üzerine az bir şey deterjan sürerek işleme alın.

Daha sonra soğuk suyla yıkayıp durulayın.

Lekenin çıkması için fazla yaymayın.

Bölgesel şekilde dökülen yerin üzerine uygulayın.

Kahve lekesini çıkarmak için çok fazla işlem uygularsanız koltuk kumaşı deforme olabilir. Eğer kahve lekesi geçmiyorsa koltuk yıkamacılarla ile görüşüp erken müdahale edilmesini sağlayın. Kurumuş kahve lekesi için yapacağınız çok bir işlem aslında yoktur. Bunun için en iyi yöntem koltuk yıkamacı ile görüşüp lekenin çıkıp çıkmayacağı konusunda görüş almaktır. Çünkü koltuk yıkamacıların kullanmış olduğu güçlü ilaçlar kahve ve çay lekesine karşı etkilidir.

DUVARDAKİ KAHVE LEKESİ

İstemediğimiz bir anda talihsizlik sonucu duvara kahve dökülebilmektedir. Özellikle yeni boyanmış olan duvarlarda kahve lekeleri daha belirgin görünür. Böyle bir durumda yapmamız gereken yöntem temkinli davranmaktır.

Temiz bir bez hazırlayın. Bezi hafif ıslatın.

Lekenin üzerine hafifçe uygulayın.

Dikkat etmeniz gereken fazla yayılmaması için bölgesel olarak temizleyin.

Daha sonra deterjan yardımı ile lekeli bölgeyi temizleyin.

Lekeler kaybolacaktır.

BEKLEYEN KAHVE LEKESİNİ HALIDAN ÇIKARMA

Halılar evin şeklini belirleyen ve betonla temasımızı azaltan eşyalardır. Halının üzerine bir şey dökülme olasılığı da oldukça yüksektir. Bunun için böyle durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Eğer halının üzerine kahve dökülmüşse ve uzun süre halıda beklemişse lekeyi temizlemek için deterjanları kullanabilirsiniz. Bir bez yardımı ile lekenin üzerini deterjan döküp temizlemeye çalışabilirsiniz. Ya da lekenin üzerine karbonat dökerek temizlemeye çalışabilirsiniz. Eğer bu yöntemlerde olmazsa halı yıkamacı firmaları ile görüşüp lekenin geçip geçmeyeceği hakkında bilgi alabilirsiniz.

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