Kentsel dönüşümde olaylı protesto

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Gençlik Sokak'ın riskli alan ilan edilmesinin ardından KİPTAŞ tarafından 134 hanenin yenilenmesi için hazırlanan projeye bazı mahalle sakinleri karşı çıktı. Zaman içeresinde projeyle ilgili anlaşma sağlayamayan ve çoğunluk sayıya da ulaşamayan mülk sahipleri, projenin hayata geçirilmesi amacıyla elektrik, doğalgaz ve su bağlantılarını kesmek için sabah saatlerinde gelen belediye ekiplerini protesto etti. Türk bayrakları taşıyarak 'Kentsel dönüşüm için adalet nöbetindeyiz', 'İBB başkanına imzalı taahhütnamesini hatırlatmak için buradayız' yazılı dövizler açan grup adına basın açıklamasını avukat Ceren Çolak yaptı.

Çolak, "Burada vatandaşın mağduriyeti, bu alanda bulunan 134 hanede çoğunluk sağlanamamasıdır. Burası riskli alan olarak ilan edildi. KİPTAŞ yetkilileri geldi ama vatandaşa burada yüzde 60'a yakın bir kesinti yapıldı. Misal veriyorum 100 metrekare yeri olanın dairesi 40 metrekareye düşüyor. Bunu 80 metre kareye tamamlamak isteyenler için de İBB metrekare başına 5-6 bin lira gibi borçlandırmaya kalktı" dedi. Avukat Çolak, gelinen noktada bir anlaşma sağlanamadığını, vatandaşın böyle bir parayı ödeyebilecek bir durumunun olmadığını dile getirerek, kentsel dönüşüme değil, ranta ve zorbalığa karşı olduklarını aktardı.

BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yapılan açıklamanın ardından gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere polis ekipleri müdahalede bulundu. Bazı kişilerin gözaltına alındığı olayın ardından grubun dağılmasıyla belediye ekipleri belirlenen yapılardaki su, doğalgaz ve elektrik kesme işlemlerine başladı. Yapılan görüşmeler sonrasında gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

'BU NASIL ADALET?'

Mahallelilerden bir grup daha sonra Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne geldi. Mahalleli adına açıklama yapan Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, belediye ekiplerinin elektrik, su ve doğalgazlarını kestiğini belirterek mağdur olduklarını söyledi. Kendilerine, kesintilerle ilgili tebligat yapılmadığını belirten Türkoğlu, "13-14 hane karantina sebebiyle sokağa çıkamıyor. Yaşlı insanlar, bir hafta önce doğum yapmış kadın var. Bu nasıl bir adalet? Biz kentsel dönüşüme karşı çıkmıyoruz, rantsal dönüşüme karşıyız. Üçte iki çoğunluğumuzu yok sayarak, dayatma yapıyorlar. İmamoğlu bize 'Adaletsiz iş yapmayacağım' dedi. Buna ilişkin de elimizde imzalı bir taahhütnamesi var. Sözünde durmasını bekliyoruz. 100 metrekare dairesi olan bir arkadaşımın kullanım alanı 47 metrekareye düşürülüyor. Ortak alanlardan da bizleri borçlandırıp haklarımızı yok sayıyorlar. Buralar parsel yapılar olarak bize satıldı, biz işgalci değiliz" dedi.