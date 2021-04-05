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Giriş Tarihi: 5.4.2021 17:47 Son Güncelleme: 5.4.2021 17:48

'nde korkunç olay! Tartıştığı kişi tabancayla vurarak öldürdü

DHA
Kırklareli'nde korkunç olay! Tartıştığı kişi tabancayla vurarak öldürdü

'nin ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Y.S isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 'ı tabancayal vurarak öldürdü.

Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Lüleburgaz ilçesinde Y.S, kavga ettiği 27 yaşındaki Semih Turan'ı tabancayla vurup öldürdü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Turan ile Y.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga sırasında Y.S., araçtaki Turan'ı tabancayla vurdu. Yaralanan Turan, özel araçla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kırklareli'nde korkunç olay! Tartıştığı kişi tabancayla vurarak öldürdü
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