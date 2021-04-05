Kızıltepeli Esma ve Büşra’nın başarı hikâyesi

Kızıltepe ilçesinde kadın girişimcilere kredi desteği vererek ev ekonomisine katkı sunmalarına olanak tanıyan Mikro Kredi şubesinin faaliyetleri başarı kapılarını açmaya devam ediyor.

Kızıltepe'de Mikro Kredi'den destek alarak Tasarım ve Organizasyon işi yapan kadın girişimci 26 yaşındaki Esma Çelik bir banka tarafından düzenlenen yarışmada "Yılın Genç Girişimcisi" kategorisinde Türkiye birincisi olurken, ve Tantuni işletmeciliği yapan 27 yaşındaki Büşra Egi adındaki kadın girişimci ise finalde "Sosyal Etki" kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Esma Çelik kadınların başarılı olmak ve bir yerlere gelebilmek için hayalinin peşinde gitmesi gerektiğini belirterek, hedefine varmak için vazgeçmeden çok çalışması gerektiğini söyledi.

2 ÇOCUK ANNESİ

8 yıllık evli ve biri 5 biri 7 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi olan Esma Çelik, çocuk yaşta İstanbul'da eleman olarak çalıştığı organizasyon işini hayalini evlendikten sonra gerçeğe dönüştürdü. SABAH'a başarı hikayesini anlatan ve hayalinde hep kendi işini kurup işini büyüterek başarı bir işkadını olmak olduğunu aktaran Çelik, "Aile olarak ekonomik sıkıntı içinde olduğumuz bir dönemde aile bütçesine katkı sunmak amacıyla evde kokulu taşlardan tablolar yaparak başladığım iş hayatında 2017 yılında Mikro kredi desteği ile iş yeri açan bazı arkadaşlarımın tavsiyesi ile bende kokulu taşların kazancından biriktirdiğim para ve Mikro krediden aldığım ilk kredi ile küçük bir dükkânda organizasyon işlerine başladım. Bu küçük işyerimde iş hayatına atılarak hayalimin ilk adımını gerçekleştirdim" dedi.

"HEDEFİME VARMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIM"

İnsan hayalini kurduğu hedeflerine ulaşmak için emek sarf etmesi çabalaması gerektiğini belirten Çelik, "Gece gündüz demeden çalıştım yeri geldi gece yarısı evime gidebildim yeri geldi işyerinde uyudum. Çevremin, kadın başınla yapamayacağın işlere girişeceğine evinde otur çocuklarınla uğraş demeleri beni daha güçlü kırdı, daha çok azimli oldum bu tepkiler beni daha da hırslandırdı işime daha çok sarıldım herkese inat bunu başaracağım dedim. Emek sarf ederek planlı ve hedefli çalışma sonucu işimi oturttuktan sonra 2019 yılında bu küçük işyerinden kazandığım birikimlerle beraber Mikro krediden yeniden kredi kullanıp işyerimi büyüttüm. Ben işimde başarılı oldukça işyerlerimi büyütüp işlerimi geliştirdikçe çalışmayı hedefleyen birçok kadına cesaret verdi örnek oldu" dedi.

"26 KADINA ROL MODEL OLDUM"

Çelik, "Son 2 yılda sadece bizim köyden 26 kadın iş hayatına atıldı. Bunların bir kısmı kendi işini kurarken bir kısmı başkasının yanında çalışmaktı. Benim çalışmama karşı çıkan yakınlarımdan bir kısmının kızları şu anda yanımda çalışmakta. Şu anda düğün ve benzeri etkinliklerin organizasyonlarını yapan bir işyerim, bir kuaför salonum ve işlettiğim bir düğün salonu var. Bu işyerlerinde 20 çalışanım var. Başarılı olmak için yolunuz belli olsun, hedefiniz belli olsun, nereye varmak istediğinizi netleştirin ve hedefinize doğru yol alın. Yanımda çalışanlara da bunu söylüyorum, personel olarak çalışmayı sürdürmek mi istiyorsunuz kendi işinizi mi kurmak istiyorsunuz bir hedefiniz olsun aşama aşama büyüyün kendinizi geliştirin hedefinizde yürüyün hedefinizi hep büyütün tavsiyesinde bulunuyorum." Çelik, bundan sonraki hayalinin ve hedefinin organizasyon imalatı açmak olduğunu da söyledi.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLAMAYINCA İŞ HAYATINA ATILDI

Finalde Sosyal etki kategorisinde Türkiye ikincisi olan Büşra Egi ise, hedefinin işini büyütüp şubeler açmak olduğunu söyledi. Erkek kardeşi ile açtığı tantuni salonunu başarı bir şekilde işleten Egi, hayalinin Beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu ancak okuyamadığı için bu hayalini gerçekleştiremediğini belirterek şunları söyledi: "Lise'den sonra beden eğitimi okumak istedim ama ekonomik nedenlerle okuyamayınca yaklaşık 10 yıl önce iş hayatına atıldım. Bir arkadaşın önerisi ile mikro kredi ile tanışıp kardeşimle birlikte Mardin merkezde ilk tantuni salonunu açarak işletmeye başladım. 2 yıl önce de işyerimizi Kızıltepe'ye taşıdık. İşimi de çok seviyorum, burada gerektiğinde tezgâhın arkasına geçerek ustalık yaptım, gerektiğinde masalara servis yaparak garsonluk yaptım, yoğunluklarda motora atlayıp sipariş götürdüğümde oldu. İnsan işini severek yapınca başarısız olması mümkün değil yeter ki istesin."

Kadınlara çağrıda da bulunana Büşra Egi, hedeflerine varmak ve başarılı olmak için ayaklarının üzerinde durarak, pes etmeden, söylenenlere kulak asmadan yollarına devam etsinler önerisinde bulunurken, hedefinin işyerini büyütüp şubeler açmak olduğunu söyledi.