Kızıltepeli iki girişimci kadından örnek başarı

MardinKızıltepe'de yaşayan Mikro Kredi desteğiyle Tasarım ve Organizasyon işletmeciliği yapan kadın girişimci Esma Çelik (26) Citibank tarafından düzenlenen yarışmanın finalinde "Yılın Genç Girişimcisi" kategorisinde Türkiye birincisi olurken, yine mikro kredi ile tantuni işletmesi açan Büşra Egi "Sosyal Etki" kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 8 yıllık evli ve 2 kız çocuğu annesi Esma Çelik, "2017'de mikro kredi desteği ile organizasyon işine başladım. Çevremin, 'Kadın başınla yapamayacağın işlere girişeceğine evinde otur, çocuklarınla uğraş' demesi beni daha da hırslandırdı. 2019'da işyerimi büyüttüm. Şu an düğün organizasyonu yapan işyerim, kuaför salonum, düğün salonum ve 20 çalışanım var" diye konuştu.Büşra Egi ise "Liseden sonra beden eğitimi okumak istedim ama ekonomik nedenlerle okuyamayınca 10 yıl önce iş hayatına atıldım. Bir arkadaşın önerisi ile mikro kredi ile tanışıp kardeşimle birlikte Mardin'de ilk tantuni salonumu açtım. 2 yıl önce de işyerimizi Kızıltepe'ye taşıdım. İşimi de çok seviyorum. İnsan işini severek yapınca başarısız olması mümkün değil yeter ki istesin. Hedeflerine varmak ve başarılı olmak için pes etmeden, söylenenlere kulak asmadan yolunuza devam edin" dedi.