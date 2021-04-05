Kocaeli AFAD 12 ilçede bin 50 kişiye eğitim verdi

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesiyle, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü 12 İlçe Kaymakamlığında muhtar ve ihtiyar heyetleri, kurum yöneticileri ve personellerinden oluşan bin 50 kişiye afet eğitimi verdi. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen afet eğitimlerinde afet farkındalık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve iyileştirme konuları işlendi.

FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında İlimizin tüm ilçelerinde yoğun bir afet farkındalık süreci yaşandığını belirterek, Bu kapsamda büyün ilçelerde AFAD eğitmenleri Adem Süer, Sebahattin Yaşa, Hüseyin Çakırca, Alper Şen, Belma Kardaş ve İsmail Aktaş tarafından afet farkındalık, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve iyileştirme süreçleri hakkında eğitim verildiğini ifade etti. Koçan, "Afet farkındalığı oluşturulması konusunda tam bir seferberliğin başlatıldığı ilimizde, ulaşılabilecek her bir kişinin önemli olduğundan hareketle, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşılarak afet farkındalığını artırmaya çalışıyor" dedi.