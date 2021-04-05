Köpekler ve kuryeler giremez! Adana'daki apartmanda iğrenç yazı!





"AMACIMIZ SADECE ANLAYIŞ"



Yazının onurlarını kırdığını da aktaran Yalçın Parmak, "Bizim uyarılarımız sonrası yazıyı değiştirdiler. Ben ilk uyardığımda 'Siz karışamazsınız, biz bu yazıyı uzun zamandır asıyoruz. Zaten kuryelerin girmesine izin vermiyoruz. Yazıyı kaldırmayacağız, istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. Hiç sorun değil' dediler. Ben de sizi şikayet edeceğim deyince o gün yazıyı kaldırmışlar. Yazı çok zorumuza gitti. Kuryeler ve köpekler apartmana giremez diye bir tabir olamaz. Sadece ben değil herkesin zoruna gitti. Çok üzüldük, çok kırıldık. Yani bizim mesleğimiz bu, başka mesleğimiz yok. Kuryelik yapmak ayıp değil. Bu mesleği severek yapıyoruz. Pandemi sürecinde 200'e yakın kuryemizi kaybettik, ona rağmen bırakmıyoruz. Bizim çok bir beklentimiz yok, amacımız sadece anlayış ve özveri" dedi.