Marmaris'te rüzgarlı havada sörf keyfi

Denizcilerin fırtına takvimine göre güneydoğu yönünden esen keşişleme rüzgarı Marmaris Körfezi'nde öğleden sonra hızını artırdı. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan keşişlemeyi fırsat bilen sörf tutkunları 4,5 kilometre uzunluğundaki Atatürk Caddesi'ndeki halk plajına geldi. Rüzgar ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini dalgalı denize bırakan sporcular, renkli görüntüler oluşturdu.







Dev dalgalarla metrelerce yükseğe çıkan sörfçüler heyecan yaşarken sahildeki, kendilerini izleyenlere görsel şölen sundu. Sahilde banklarda oturanlar ve yürüyüş yapanlar o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.







Uçurtma sörfü yapan iş adamı Ferhat Turan, "Uzun zamandır uçurtma sörfü yapıyorum. Pandemi nedeniyle ara vermiştim. Bugün rüzgarlı havayı görünce sahile gelip anın keyfini çıkarmak istedim. Stresimi uçurtma sörfü ile atıyorum" dedi.







Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Rüzgar öğleden sonra hızını artırdı. Rüzgarla birlikte aralıklı yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 derece. Nem ise yüzde 57 civarında" dedi.