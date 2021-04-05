Memur-Sen Nevşehir Temsilciliği emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği, 103 emekli amiralin bildirisine tepki göstererek, Nevşehir Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği, 103 emekli amiralin darbe çığırtkanlığı yaptığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmak için Nevşehir Adliyesine gelen sendika yetkilileri burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftci, "Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği olarak 103 Emekli Amiral tarafından yayınlanan darbe çığırtkanlığı yapan bildiri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Devletimizin ve milletimizin yanında duran en güçlü STK olarak tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Genel merkezlerinin paylaşımını bile kerhen paylaşanlar gibi davranmadık, davranmayacağız. Devlet ve milletimizden yana olan tavrımızı gündem saptırma olarak değerlendirerek konuyu geçiştirmeye çalışanlar, tavrını netleştiremeyenler bilmelidirler ki erdemliler hareketi her zaman aklıselim davranmaya, hakkın ve haklının yanında durmaya devam edecektir." dedi.