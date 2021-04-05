Memur Sen’den suç duyurusu

Gaziantep'te Memur-Sen öncülüğünde 65 Sivil Toplum Örgütü 104 emekli amiralle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Sivil Toplum Örgütleri adına Gaziantep Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Ahmet Gök, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem içeren bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi" dedi.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkesçe bilindiğini vurgulayan Gök, "Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri, içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına dahi tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Gök, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz" dedi.