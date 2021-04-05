‘Mesajlaştı’ diye hamile eşini katletti

Balıkesir'de, hamile eşi Seda Kayadelen'in (28) başka bir erkekle mesajlaştığını öğrenen 35 yaşındaki Emrah Kayadelen, dehşet saçtı. Gözü dönmüş koca, karısını 5 ayrı yerinden bıçaklayarak öldürürken, polis cinayet sonrası saklanan zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Olay, sabah saatlerinde Gümüşçeşme mahallesinde meydana geldi. Emrah Kayadelen, eşi Seda Kayadelen'in telefonunu eline geçirdi. Genç adam telefonun mesaj bölümünde eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını görünce öfkelendi. Çift arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakınca Emrah Kayadelen, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırmaya başladı.Seda Kayadelen, vücudunun 5 yerinden ağır yaralandı. Saldırı sonrası cani koca olay yerinden kaçarken, 112 acil sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Adilyeye sevk edilen Kayadelen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.