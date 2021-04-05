Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meva İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Meva İsmi Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:55 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:55

Nedir? TDK ile Meva İsmi Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?

Meva İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Meva İsmi Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?

Meva, nadir duyulan isimlerden bir tanesidir. Genellikle kız çocukları için kullanılır. Kız evladının dünyaya gelmesi için sabırsızlanan ve farklı bir isim arayışında olan anne, baba adayları tarafından incelenmektedir. Meva isminin anlamının güzel olması ve kulağa hoş gelmesi en önemli tercih nedenleridir. Peki, nedir, ne demek? Meva ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Kız isimleri için arayışta olan anne ve baba adaylarının en önem verdiği kriter koyacağı ismin anlamının güzel olmasıdır. Hem farklı hem de kulağa hoş gelen isimler arasında Meva adı da yer almaktadır. Bebeğine farklı ve nadir duyulan bir isim koymak isteyen bireyler tarafından tercih edilmektedir. Meva isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada araştırılan başlıklardan birisidir. Meva isminin anlamı ne demek ve Meva ismi Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabına bu başlık altından ulaşabilirsini.

MEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bebeğine özgün ve daha önce nadir duyulmuş bir isim vermek isteyen kişiler için en ideal isimdir. Kız çocukları için tercih edilmektedir. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer almayan Meva, sığınacak yer anlamını taşır. Bir diğer anlamı ise mesken olarak ifade edilir. Bazı kaynaklara göre Yurt anlamına da gelen Meva ismi Arapça kökenlidir.

MEVA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Bu ismin kökeni Arapçadır. Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Secde Suresinin 19. ve Nevm Suresinin 15. ayetinde Meva kelimesi geçmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meva İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Meva İsmi Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA