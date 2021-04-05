Migros çalışma saatleri 2021: Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Uzun yıllardır ülkemizde vatandaşlara hizmet veren Migros marketlerin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zinciri vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken özellikle corona virüsü pandemisi nedeniyle daha önceleri bilindiği üzere market çalışma saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Bu bağlamda; Migros market çalışma saatleri neler? Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Haftanın her günü (hafta sonları da dahil) olmak üzere Migros marketler belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır. 1954 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Migros market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte açılış ve kapanış saatleri!

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

MİGROS MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Migros marketler haftanın her günü belirtilen saat dilimleri aralığında açıktır.

MİGROS SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.