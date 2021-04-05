Milletvekili adayı olduğu partiyi eleştirip, oy verenlerden helallik istedi

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve milletvekili seçimlerinde Kocaeli'den aday olan ve seçilemeyen Ali Türkşen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi için İYİ Parti'ye oy verenlerden helallik istedi.

Türkşen, "Büyük bir iyi niyetle kurucusu olduğum İYİ Parti'ye benden sebep oy veren herkesten haklarını helal etmelerini rica ediyorum" dedi.

AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE KADROLAR OLUŞTURULDU

İYİ Parti'yi eleştiren Ali Türkşen, "Tamamen ahbap-çavuş ilişkisiyle kadroları oluşturulan, en önemli konularda dahi iflas eden yöneticilere sahip partiye inananlara sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.