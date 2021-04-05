Milli Kadın Dağcı "Kutsal Zirve" için hazırlık yapıyor

UMKE Antalya biriminde görev yapan milli dağcı Semra Keskin temmuz ayında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2 tırmanışı yapacak.

Ulusal Medikal Arama ve Kurtarma (UMKE) Antalya görevlisi Semra Keskin, Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunan ölüm dağı olarak adlandırılan 8 bin 611 yüksekliğindeki K2 Dağına tırmanıyor. Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 zirvesinin dünyanın en zor tırmanılan teknik dağı olduğunu belirten Keskin, "Temmuz ayında başlayan tırmanış 60 gün sürecek. Zirvesi için her 4 dağcıdan biri ölüyor. Dağcılar buraya 'Ölüm Dağı' diyorlar.Buraya tırmanan ilk kadı dağcı olmak istiyorum" dedi.

'TÜRK KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİM'

Türkiye Dağcılık Federasyonu milli sporcusu olan, Semra Keskin,yurtdışında Matterhorn, Pick Lenin, KhanTengri, Kazbegi dağlarının yanında ülkemizde onlarca dağımıza teknik tırmanış yaparak bayrağımızı dalgalandırdı. Daha önce 2 Türk Dağcının tırmandığı K2 Dağı'na tırmanan ilk Türk Kadını olmak ve Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak İsteyen Keskin, "Türk kadının inancı, mücadelesi, gücünü göstermek istiyorum" diye konuştu. Keskin, 2019 yılında Dağların Efendisi diye bilinen KhanTengri dağına tek başına tırmanarak bir ilki gerçekleştirmişti.

YÜZLERCE KİŞİYİ KURTARDI

Semra Keskin, 1998 yılından beri dağcılık sporu ile ilgileniyor. Antalya da UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) biriminde acil afet durumlarında vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışıyor. Bugüne kadar onlarca kişiyi ölümün kucağından çekip aldı.