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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Miras kavgasında ağabeyini öldürdü yeğenini yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Miras kavgasında ağabeyini öldürdü yeğenini yaraladı
İstanbul'da aile içinde çıkan miras kavgasında ağabeyi R Ö'yü (72) öldüren, yeğeni K Ö'yü ağır yaralayan T Ö (68) yakalandı. Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. T Ö, kardeşi ve yeğenlerini miras kavgası yüzünden yanında getirdiği silahla ateş ederek dehşet saçtı. Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel (72) ile oğlu K Ö, torunları Kerem Ö ve Ömer Ö yaralandı. R Ö kaldırıldığı hastanede öldü. K Ö'in beyin ölümü gerçekleşti. Polis, zanlı T Ö'yü Gaziosmanpaşa'da saklandığı evde gözaltına aldı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Miras kavgasında ağabeyini öldürdü yeğenini yaraladı
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