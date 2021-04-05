Montrö Bildirisine karşı Vatan Nöbeti

104 emekli Amiral'in imzaladığı Montrö Bildirisi'ne Tokat'tan tepki geldi. Tokat Milli İrade Platformu, Yeraltı Çarşısı üstünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kalabalık "Vatan nöbetimizin başındayız. Hodri meydan" mesajı verdi.

Açıklamayı TÜGVA Tokat İl Temsilcisi Arif Hakkoz yaptı. Açıklamada; "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Montrö Sözleşmesi'nin tadili ve Kanal İstanbul projesi konularını bahane ederek milletin iradesine gem vurmaya çalışanların karşısında olmaya devam edeceğiz. Online muhtıralarla, Yargı darbelerinde, kumpaslarda ve 15 Temmuz Darbe girişiminde gereken dersi almayanlara en güzel cevabı yine Türk Milleti verecektir. Darbelerden medet umanlara karşı Milli İradenin Temsilcisi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan' ın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasına yabancı uyruklu öğrenciler de ellerinde pankartlarla destek verdi.