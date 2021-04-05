Mutasyon beklentimizin aksine aleyhimize oldu

Virüsler doğası gereğimutasyonlara eğilimlidir vemutasyonlar aslında genetik materyaldekiküçük değişikliklerdenolur. Mutasyonlar bazen lehimizebazen de aleyhimize sonuçlanabilir.Virüsün bulaştırıcılığı değişebilir,yaptığı hastalığın tablosu, aşı yanıtıdeğişebilir veya mutasyon sonucubirden fazla enfeksiyon riski de olabilir.Aslında salgın seyrinde beklentimiz"Virüs öyle bir mutasyonauğrasın ki bulaştırıcılığı azalsın vesalgının seyri kırılsın" şeklindeydi.Ama tam tersi oldu. Aleyhimizebir mutasyon gerçekleşti. Şu anbiz dezavantajlıyız virüse karşı.İngiltere varyantının çoğalma hızıçok yüksek. İngiltere'den gelen bilgileregöre kısmen İngiltere varyantıdaha ağır bir hastalık ve çocuklardadaha fazla sayıda enfeksiyonaneden olabilir. Orijinal virüse karşıoluşturulan aşılar tabi ki bizi koruyacakama kısmen bir düşüklükolabilir. Yani aşılardan faydalanacağızama orijinal virüse karşı oluşturulanbu aşılar bazen kısmendüşük oranda da yetersiz kalabilir.Ama aşı firmaları bunun üzerine deçalışmalar yapıyor. Belki sonrakiaylarda aşıların yapılarında değişiklikolabilir o da bizim lehimizegelişir.