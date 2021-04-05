Mutasyon beklentimizin aksine aleyhimize oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği uzmanlarından Doç. Dr. Günay Tuncer Ertem:
Virüsler doğası gereği
mutasyonlara eğilimlidir ve
mutasyonlar aslında genetik materyaldeki
küçük değişikliklerden
olur. Mutasyonlar bazen lehimize
bazen de aleyhimize sonuçlanabilir.
Virüsün bulaştırıcılığı değişebilir,
yaptığı hastalığın tablosu, aşı yanıtı
değişebilir veya mutasyon sonucu
birden fazla enfeksiyon riski de olabilir.
Aslında salgın seyrinde beklentimiz
"Virüs öyle bir mutasyona
uğrasın ki bulaştırıcılığı azalsın ve
salgının seyri kırılsın" şeklindeydi.
Ama tam tersi oldu. Aleyhimize
bir mutasyon gerçekleşti. Şu an
biz dezavantajlıyız virüse karşı.
İngiltere varyantının çoğalma hızı
çok yüksek. İngiltere'den gelen bilgilere
göre kısmen İngiltere varyantı
daha ağır bir hastalık ve çocuklarda
daha fazla sayıda enfeksiyona
neden olabilir. Orijinal virüse karşı
oluşturulan aşılar tabi ki bizi koruyacak
ama kısmen bir düşüklük
olabilir. Yani aşılardan faydalanacağız
ama orijinal virüse karşı oluşturulan
bu aşılar bazen kısmen
düşük oranda da yetersiz kalabilir.
Ama aşı firmaları bunun üzerine de
çalışmalar yapıyor. Belki sonraki
aylarda aşıların yapılarında değişiklik
olabilir o da bizim lehimize
gelişir.