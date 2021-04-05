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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Mutasyon beklentimizin aksine aleyhimize oldu

Mutasyon beklentimizin aksine aleyhimize oldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kliniği uzmanlarından Doç. Dr. Günay Tuncer Ertem: Virüsler doğası gereği mutasyonlara eğilimlidir ve mutasyonlar aslında genetik materyaldeki küçük değişikliklerden olur. Mutasyonlar bazen lehimize bazen de aleyhimize sonuçlanabilir. Virüsün bulaştırıcılığı değişebilir, yaptığı hastalığın tablosu, aşı yanıtı değişebilir veya mutasyon sonucu birden fazla enfeksiyon riski de olabilir. Aslında salgın seyrinde beklentimiz "Virüs öyle bir mutasyona uğrasın ki bulaştırıcılığı azalsın ve salgının seyri kırılsın" şeklindeydi. Ama tam tersi oldu. Aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti. Şu an biz dezavantajlıyız virüse karşı. İngiltere varyantının çoğalma hızı çok yüksek. İngiltere'den gelen bilgilere göre kısmen İngiltere varyantı daha ağır bir hastalık ve çocuklarda daha fazla sayıda enfeksiyona neden olabilir. Orijinal virüse karşı oluşturulan aşılar tabi ki bizi koruyacak ama kısmen bir düşüklük olabilir. Yani aşılardan faydalanacağız ama orijinal virüse karşı oluşturulan bu aşılar bazen kısmen düşük oranda da yetersiz kalabilir. Ama aşı firmaları bunun üzerine de çalışmalar yapıyor. Belki sonraki aylarda aşıların yapılarında değişiklik olabilir o da bizim lehimize gelişir.

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Mutasyon beklentimizin aksine aleyhimize oldu
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