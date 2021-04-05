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Giriş Tarihi: 5.4.2021 12:30

Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı Kızıl Şahin’e jandarma şefkati

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı Kızıl Şahin’e jandarma şefkati

'ın Sur ilçesinde jandarma tarafında yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesindeki yaralı Kızıl Şahin yapılan ilk müdahaleden sonra görevlilere teslim edildi.

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından yapılan Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, Sur İlçesi Karabaş Mahallesi'nde arazide bir Kızıl Şahin yaralı olarak bulundu.

Jandarma timleri tarafından fark edilen Şahin'e görevli jandarma personel tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelen milli parklarda görevli ekipler, yaralı Şahin'i kontrol ettikten sonra tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Nesli tükenme tehlikesinde olan Kızıl Şahin yapılacak tedavisin ardından sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya salınacağı ifade edildi.

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Nesli tükenme tehlikesindeki yaralı Kızıl Şahin’e jandarma şefkati
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