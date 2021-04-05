Nevşehir’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Acıgöl'de yapılan çalışmada, S.Y. isimli şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada 11 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet alüminyum folyo ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile S.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.