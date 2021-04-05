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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:00

Nisan 2021 ne kadar oldu? TEFE TÜFE nasıl yapılır?

Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜİK'in Mart enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte gözler kira zammı artış oranına çevrilirken , nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Yeni ayın ilk haftasında açıklanan veriler merakla beklenirken geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanan Mart enflasyon oranlarıyla birlikte Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı belli olacak.

Nisan ayı için gözler TEFE TÜFE TÜİK son dakika açıklamasına çevrildi. Her ayın belli tarihlerinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken , nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. TEFE TÜFE ile 2021 kira artış oranı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

NİSAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mart ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli olacak. Nisan 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;

Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Nisan açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

EV KİRA ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Yasal düzenlemelerle resmiyete bağlanan kira artış oranı hesaplaması enflasyon rakamları baz alınarak belirlenir. Hesaplama Nisan ayında uygulayacaklar ve tüm zamanlar için bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır. Mart ayında TÜFGE on iki aylık ortalamada üstte belirttiğimiz üzere yüzde 12.81 olarak hesaplanmıştır.

Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 : % 12.81

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL

Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL

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Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

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Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
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