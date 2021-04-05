Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artış oranı ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜİK'in Mart enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte gözler kira zammı artış oranına çevrilirken kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış hesaplaması nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Yeni ayın ilk haftasında açıklanan veriler merakla beklenirken geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanan Mart enflasyon oranlarıyla birlikte Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı belli olacak.

Nisan ayı kira artış oranı için gözler TEFE TÜFE TÜİK son dakika açıklamasına çevrildi. Her ayın belli tarihlerinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış hesaplaması nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. TEFE TÜFE ile 2021 kira artış oranı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

NİSAN 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mart ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli olacak. Nisan 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;