Nisan 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Nisan ayı kira artış oranı için gözler TEFE TÜFE TÜİK son dakika açıklamasına çevrildi. Her ayın belli tarihlerinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı da belli olurken kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış hesaplaması nasıl yapılır sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. TEFE TÜFE ile 2021 kira artış oranı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mart ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli olacak. Nisan 2021 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair detaylar şöyle;
Nisan kira artış oranı açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Yasal düzenlemelerle resmiyete bağlanan kira artış oranı hesaplaması enflasyon rakamları baz alınarak belirlenir. Hesaplama Nisan ayında uygulayacaklar ve tüm zamanlar için bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır. Mart ayında TÜFGE on iki aylık ortalamada üstte belirttiğimiz üzere yüzde 12.81 olarak hesaplanmıştır.
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81
Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL
Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.