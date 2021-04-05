Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömdü

Zonguldak'ın Karadere köyünde, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aydın Zengin (32) için çalışma başlatan jandarma, gerçeği ortaya çıkardı. Gözaltına alınan baba Sait Zengin (55), oğlunu öldürerek ormana gömdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında baba Sait Zengin ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı. İfadesi alınan baba Sait Zengin, oğlunu yaşadıkları tartışmanın ardından ormanlık alanda tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, Sait Zengin'in gösterdiği ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Arama ve kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucunda Aydın Zengin'in cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlatan Sait Zengin, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Sait Zengin ve üvey anne Ü.Z.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA