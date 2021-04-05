Oğlunu pompalı tüfekle vurdu, jandarmadaki ifadesi pes dedirtti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Kavukçu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, çiftçi Ayhan İşak ile oğlu Mustafa İşak arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE OĞLUNU VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan İşak, evde bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa İşak, kanlar içinde kalırken, babası ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Mustafa İşak, gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, biradaki ilk müdahalenin ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

"ALKOL ALDIK, HATIRLAMIYORUM"

Olayın ardından kaçan Ayhan İşak, polis tarafından yakalandı. Jandarmaya teslim edilen Ayhan İşak, ifadesinde, "Oğlumla birlikte içki içerken tartışmaya başladık. Alkollü olduğum için tartışmanın neden çıktığını hatırlamıyorum. Daha önce de birçok kez tartışmıştık" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan İşak, tutuklandı.