On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 5 Nisan bugün On Numara sonuçları bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 5 Nisan 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 5 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

5 Nisan On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 240 bin TL devretmişti.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;