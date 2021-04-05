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Giriş Tarihi: 5.4.2021 11:34 Son Güncelleme: 5.4.2021 11:43

Oturma odasındaki ''kaçak kazıya 2 gözaltı''

İHA
Oturma odasındaki ''kaçak kazıya 2 gözaltı''

’nın ilçesinde evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde S.B. ve M.B. isimli şahısların evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alınması üzerine evde arama yapıldı.



Yapılan arama sonucunda evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlendi. Odada 1 adet kazma, 1 adet murç diye tabir edilen alet ve 1 adet çömçe diye tabir edilen malzeme ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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Oturma odasındaki ''kaçak kazıya 2 gözaltı''
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