Patates plan mağdurları SABAH’a konuştu

SABAH, 'patates plan' olarak tabir edilen imar planı nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla konuştu. Zamanında belde belediyesine güvenerek aldıkları inşaat ruhsatları ile bina yapıp oturma ruhsatı aldıklarını belirten vatandaşlar şunları söyledi:

Mağdur olan vatandaşlardan Haydar Sağlam, "Bir beyaz eşya firmasının Gümüldür bayisiyim. Depremde dükkanımızın bütün duvarları yıkıldı. Büyük Bir mağduriyet yaşadık. Apartmanda 12 daire üç dükkan vardı. İki dükkan bize aitti. Apartmandaki insanlar da çok mağdur oldu. Kalacak yer bulamadılar. Kimisi yurtlara yerleştirildi kimileri de ailesinin yanında kalmaya başladı. Burada imarla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Normal şartlarda dükanımız bulunduğu yer eskiden imara açık olan bir yerdi. Zamanında buradaki belde belediyesi İzmir büyükşehir belediyesine yaptığı imar planlarını onaylatmamış. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesindeki 5 binlik nazım imar planlarda burası tarım arazisi olarak gözüküyor. Durum böyle olunca yıkıp yerine yenisini yapmaya kalktığımızda bu sorunla karşı karşıya kaldık. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesini mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

"ELİMİZDE OTURMA RUHSATI VE TAPULARIMIZ VAR"

Başka bir mağdur İlker Dur, "Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Erdem apartmanında oturuyorduk. Depremde apartman ağır hasar gördüğü için oturulamaz raporu verildi. Evlerimizi boşalttık. İlk başlarda ev bulamadığımız için kayınpederimin yanında kaldık. İmarla ilgili büyük sıkıntımız var. Burası daha önce imarlı imiş daha sonra kaldırılmış. Bize binamızı yıkıp yerine yenisini yapamayacağımız söylendi. İmar planlarında bu alan tarım arazisi olarak gözüküyormuş. İmarla ilgili burada yaşayan herkesin büyük sıkıntıları var. Elimizde daha önce belde belediyesince verilmiş, oturma ruhsatı, tapular var. Biz evlerimizi kaçak olarak yapmadık. Yasal prosedür ne ise onu uyguladık. İmar hakkımızın bize geri verilmesini yıkılan evlerimizin yerine yenisini yapabilmemize olanak sağlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN"

Yasemin Yılmazer ise; "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Bu nedenle evimizi boşaltmak zorunda kaldık. Aradan geçen süreçte binamızın tarım alanı üzerinde olduğu yıkılması durumunda yerine yenisinin yapamayacağımız söylendi. Bina hasarlı bir şekilde öylece duruyor. Çözüm bir türlü bulunamıyor. Menderes Belediyesi ilgilendiğini söylüyor ama tarih vermiyor. Ortada bir belirsizlik var. Bizler sürecin hızlandırılmasını mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Şu an kirada oturuyorum. Zaten bina hasarlı olduğu için uzunca bir süre eşyalarımızı alamadık. O süreçte kiralar iki katına çıktığı için ev bulmakta çok zorlandık. Mağduruz. Yetkililerin soruna el atmasını, süreci hızlandırmasını talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÇOK ACILAR ÇEKTİK"

Aşkın Yılmazer de; "30 Ekimdeki depremde apartmanımız oturulamaz hale geldi. Ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Tam bunun şokunu yaşarken bir de imarla ilgili sorunlar ortaya çıktı. İmar planlarında evlerin bulunduğu alan tarım arazisi olarak gözüktüğü için mağdur olduk. Ben karaciğer hastasıyım. Organ nakli bekliyorum. İki çocuğumdan birini de geçtiğimiz yıllarda kaybettim. Çok acılar çektik. Evimiz yine aynı yere yapılırsa mutlu oluruz. Plan çalışmasının hızlandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELDE BELEDİYESİNİN HATASIYLA BU ALANLAR TARIM ALANI GÖRÜNÜYOR"

Depremde hem evinin hem de işyerlerinin zarar gördüğünü belirtne Serkan Cevizci; "Çifte mağduriyet yaşadım. Kaymakamlıktan bize yıkılan evlerin yerine rezerv alanında yenilerinin inşa edileceği, 20 yıl vadeli kredi verileceği söylense de bu güne kadar bir gelişme olmadı. Ciddi bir imar problemi ile karşı karşıyayız. Ağır hasar gören evlerin tamamının oturma ruhsatı var. Belde belediyesi zamanında buraları imara açmış. İnsanlar ruhsat alıp evlerini yaptırmış. Fakat belde belediyesi imar planlarını büyükşehir belediyesine bildirmediğinden dolayı imar planlarında bu alanlar tarım alanı olarak kalmış. Bize planlama çalışmasını beklememiz söylendi. Önce zemin etütleri yapılacak dendi. Ben sizin imarınıza plan projenize güvenerekten iki tane daire aldım işyeri yaptım. Çok mağdurum. Ya mağduriyetimiz giderilsin ya da devlet nereyi gösterecekse oraya rezerv konutlar yapılsın. Benim gibi burada 85 kişi mağdur durumda. Sürecin hızlandırılmasını talep ediyoruz." dedi.