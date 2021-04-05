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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Periyodik olarak dezenfekte ediliyormuş!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Periyodik olarak dezenfekte ediliyormuş!
İstanbul Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına ve koronavirüs yasaklarına rağmen okey oynanan ve nargile içilen bir kafeye baskın yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kafede bulunan 63 kişiye 3 bin 180'er lira olmak üzere 200 bin lira para cezası kesti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir kafede koronavirüs yasaklarına rağmen oyun oynatılarak nargile içildiği ihbarı üzerine hareket geçti. İçeriye giren polis, nargile içerek oyun oynayan bir grupla karşılaştı. Polis, kafede bulunanların kimliklerini tek tek topladı. Polisin baskın yaptığı sırada kafede bulunanların oyun oynamaya ve nargile içmeye devam ettiği görüldü. Mekândaki kolonlardan birine asılı olan "İşletmemiz periyodik olarak dezenfekte edilmektedir" yazısı ise "pişkinliğin bu kadarı" dedirtti.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Periyodik olarak dezenfekte ediliyormuş!
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