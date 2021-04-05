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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 15:51

başlıyor, ayın kaçında? ? Diyanet ile !

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan mübarek Ramazan ayı içi geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; sorusu yanıt bulurken bayram tarihleri de belli olmuştu. On bir ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan, oruç ibadetinin gerçekleştirileceği Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? ? Diyanet ile !

Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ay Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan, bolluk ve bereketin simgelendiği, duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği başlıyor sorusu, Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Bu bakımdan; , ramazan ne zaman başlıyor? ve bilgiler!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!
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