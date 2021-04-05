Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan mübarek Ramazan ayı içi geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ramazan ne zaman sorusu yanıt bulurken bayram tarihleri de belli olmuştu. On bir ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için büyük önem taşıyan, oruç ibadetinin gerçekleştirileceği Ramazan ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi!

Mübarek Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ay Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan, bolluk ve bereketin simgelendiği, duaların edildiği, ibadetlerin yerine getirildiği Ramazan ne zaman başlıyor sorusu, Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Bu bakımdan; ilk oruç ne zaman tutulacak, ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi ve bilgiler!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.