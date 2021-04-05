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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:52 Son Güncelleme: 5.4.2021 14:52

Sahte kimlikle gizledi ama jandarmadan kaçamadı!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sahte kimlikle gizledi ama jandarmadan kaçamadı!

Hatay’ın ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 ayrı suçtan aranan, 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 ayrı suçtan aranan, 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs yakalandı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 2 ay süren fiziki takip sonucu 8 ayrı suçtan ve kesinleşmiş 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahsı için Cumhuriyet Mahallesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Y.T. isimli şahısın yapılan GBT sorgusunda sahte kimlik kullandığı ve Eskişehir 1. Sulh ceza hırsızlık, Erzin Asliye ceza mahkemesinden uyuşturucu madde kullanmak, Tarsus 1. Sulh ceza hakimliğinden Suç uydurma, Mersin 11. Asliye ceza mahkemesinden Hırsızlık, Ankara 24. Asliye ceza mahkemesinden hırsızlık, Kırıkhan İlamet ve İnfaz Bürosundan uyuşturucu madde etkisi Altında iken Araç kullanma Silifke İlamet ve İnfaz Bürosundan resmi belgede sahtecilik suçları olmak üzere 8 ayrı suçtan 11yıl 4 ay yakalaması olduğu öğrenildi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Y.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hatay T tipi ceza evine gönderildi.

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Sahte kimlikle gizledi ama jandarmadan kaçamadı!
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