Samsun'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etti.