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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:11

'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

AA
Samsun'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

'un ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Kısa sürede silahlı kavgaya dönene olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan Ümmet Ceylan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli D.A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı.

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Samsun'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı
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