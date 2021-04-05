Sel sularına kapılarak ölen işçinin arkadaşları o anları anlattı: Gözlerimin önünde kayboldular

"DÖRT KAPAĞIN DÖRDÜ DE AÇILMIŞTI"

İşçilerden Kahraman Kaya ise, "Arkadaşlarımız beni arayarak, 'Herhalde baraj kapaklarını açtılar, biz sele gidiyoruz' denildi. Hemen baraja giderek baktığımda dört kapağın dördü de açılmıştı. Kapakları kapattırmaya çalıştık. Daha sonra derenin debisi azalınca aramaya devam ettik ve bir arkadaşımızı yaralı olarak kurtarırken, Umut Sarı (21) arkadaşımızı ise ölü olarak bulduk" diye konuştu.

VAN'DAN ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLER

Olaydan yaralı olarak kurtulan Ömer Sarı ve hayatını kaybeden Umut Sarı'nın yaklaşık 7 ay önce Van'dan çalışmak için Giresun'a geldikleri öğrenildi.