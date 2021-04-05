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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:15

'ta ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu

'ta ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında 3 terörist teslim olmaya ikna edildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, diğerleri işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. Öte yandan, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist yönelik operasyon yapıldı. Hava operasyonunda, PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu
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