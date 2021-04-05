Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında 3 terörist teslim olmaya ikna edildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, diğerleri işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. Öte yandan, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist yönelik operasyon yapıldı. Hava operasyonunda, PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.